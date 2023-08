Bénin: fillette tuée à Dogbo, la présumée auteure en détention provisoire

La présumée auteure de la mort d’une fillette retrouvée dans un puits de 57 mètres est désormais en détention provisoire. Elle a été placée sous mandat de dépôt après une deuxième présentation au Procureur de la République.

Une jeune maman de 17 ans est en détention provisoire à la prison civile de Lokossa. Elle est poursuivie pour le meurtre de la fille de sa coépouse. La prévenue a avoué avoir jeté la fillette dans un puits.

Selon les premières informations recueillies, il semblerait que la jeune dame en question ait agi par un sentiment de jalousie. Cette jalousie aurait été déclenchée par le retour de sa coépouse dans leur foyer conjugal.

Elle risque une lourde peine

Les faits reprochés à la prévenue sont graves. Il s’agit d’une infraction sévèrement punie par la loi. Selon Maître Nadine Dossou Sakponou, les peines encourues pour une telle infraction peuvent aller de 15 ans à la réclusion à perpétuité, a-t-elle indiqué au micro de Bip FM.

L’avocate évoque par ailleurs l’éventualité de circonstances atténuantes. Pour elle, il serait intéressant de chercher à comprendre le contexte dans lequel les faits se sont produits pour mieux appréhender l’acte de cette jeune maman de 17 ans.

Cette situation interpelle les personnes engagées dans des foyers polygames. Elles doivent savoir qu’il est primordial d’utiliser des moyens pacifiques et constructifs pour gérer les différences et les conflits au sein de leurs familles.

Il est évident que la violence et la malveillance ne font qu’aggraver les problèmes et ne résolvent rien. Une approche empathique, respectueuse et ouverte peut contribuer à créer un environnement familial sain et équilibré dans une famille polygame.