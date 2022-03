Bénin: fermeture imminente des restaurants et buvettes illégaux dans le Zou

Pour se conformer aux différents textes, les promoteurs doivent se rapprocher des structures compétentes, qui sont le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique (MISP) et le ministère du tourisme. « Si vous voulez exercer des activités, vous devez obtenir l’agrément, l’autorisation soit du ministère du tourisme pour les complexes hôteliers ou l’autorisation du MISP en ce qui concerne les débits de boissons, restaurants bars », a déclaré le Préfet.

L’exploitation de ces genres d’établissements est réglementée par des textes en République du Bénin, notamment le décret n°87-76 du 07 avril 1987 portant modalité d’installation et d’exploitation d’établissements de restauration et assimilés en République du Bénin, le décret N°96-345 du 23 août 1996 portant réglementation des établissements du tourisme en République du Bénin.

A compter du 15 avril 2022, les buvettes, restaurants et complexes hôteliers illégalement installés dans le Département du Zou verront leurs locaux mis sous scellés. Le Préfet annonce une descente musclée pour mettre de l’ordre dans le secteur. Selon ses explications, l’installation et l’exploitation des débits de boissons, restaurants, buvettes, complexes sont réglementées par des textes. Il trouve donc inconcevable que certains puissent s’installer du jour au lendemain sans se mettre aux normes.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.