Bénin – Explosion au camp militaire de Toffo: des cas critiques évacués en France

- Publicité-

Le lundi 1er Mai 2023, en début d’après-midi à l’Ecole Nationale des Officiers de Toffo, une explosion est survenue dans une soute à munitions pendant un transfert de matériels obsolètes. Une dizaine de militaires ont été blessés suite à cet accident pyrotechnique. Parmi les blessés, les cas critiques sont évacués en France.

Certaines victimes de l’explosion d’une soute à munitions survenue le 1er Mai dernier à l’école militaire de Toffo sont pris en charge hors du territoire national. Selon les informations, 4 militaires sur les 10 blessés lors de l’explosion ont été évacués en France, notamment à l’hôpital militaire de Percy.

C’est par un vol spécial affrété par le gouvernement que les quatre cas critiques ont été évacués à l’hôpital militaire de Percy pour un suivi plus approprié. Selon le Porte-parole de l’armée qui s’est confié à la radio Bip fm, les investigations sont en cours pour déterminer les causes de cette explosion. Mais en attendant les résultats des investigations, on retient que « ce n’est ni d’origine criminelle, ni du sabotage encore moins d’origine terroriste », a indiqué le Porte-parole au micro de Bip Fm.