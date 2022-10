Bénin – Exploitation pétrolière à Sèmè: un expert invite à la vigilance sur les chiffres annoncés

Le gisement de pétrole de Sèmè suscite des intérêts dans le rang des entreprises pétrolières depuis un moment. À la suite d’un appel d’offre lancé par le gouvernement, plusieurs compagnies ont fait des offres et propositions aux autorités béninoises. La société de droit canadien Zenith Energy s’est également lancé dans la course avec une offre dont les chiffres annoncés suscitent réflexion. Un expert du domaine s’est penché sur la question en portant des réserves sur les chiffres ventilés dans la presse.

Zenith Energy a exprimé son souhait d’exploiter en redéveloppement le champ pétrolier de Sèmè (bloc 1). Les détails de l’offre de la compagnie canadienne relayés dans la presse ont attiré l’attention d’un expert en ingénieurie pétrolière. Selon les chiffres avancés, « le champ de pétrole convoité pourrait encore fournir 22 millions de barils en plus des 23 millions déjà extraits ».

Cette annonce est prise avec pincette par l’ingénieur pétrolier qui a déjà capitalisé plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le domaine et ayant travaillé justement sur Sèmè. En effet, les prévisions de la compagnie pétrolière porteraient le taux de récupération (volume du pétrole produit divisé par le volume de pétrole initial sous terre) à près de 44%. Cette performance, selon l’ingénieur, « est seulement réalisable par les meilleurs champs pétrolifères du monde, ce qui est loin d’être le cas des accumulations de Sèmè ».

Prévisions exagérées sur le nombre de pieds cubes de gaz à produire ?

L’autre aspect qui a suscité la réaction des connaisseurs du domaine, ce sont les 428 milliards de pieds cubes de gaz que pourraient encore produire le champ de Sèmè, selon les chiffres publiés dans la presse.

Pour justifier leurs réserves sur ce chiffre, ils ont indiqué que les entreprises qui se sont succédé dans l’exploitation du champ depuis 1988, « n’ont jamais pu réaliser leur promesse ». A titre d’exemple, « la compagnie nigériane SAPETRO, dernier opérateur en date du champ de Sèmè et qui l’a rétrocédé à l’Etat béninois en 2016, n’avait, dans ses projections les plus optimistes, avancé que 12 à 15 millions de barils disponibles », a rapporté le quotidien Matin Libre. Par ailleurs, aucune de ses compagnies, malgré leur optimisme et « générosité en fausses promesses » n’ont par contre jamais avancé des chiffres aussi mirobolants.

Il convient de rappeler qu’à la faveur de l’appel d’offre initié en mars 2022 par le gouvernement, plusieurs compagnies ont soumis leurs dossiers. On apprend que des producteurs tels quel Panoro et Savannah, sont également dans la course à l’exploitation du champ pétrolier de Sèmè. Plusieurs offres sont donc actuellement sur la table des autorités qui choisiront à l’issue d’une étude rigoureuse des dossiers.

Des interrogations suscitées

Des professionnels des mines ayant déjà officié sur le domaine, s’interrogent sur l’offre de Zenith Energy. Ils sont confortés par une publication d’Africa Business+ qui annonçait en septembre dernier le « renvoi pour plus tard de l’entrée en bourse de Zenith sur un troisième marche financier ». « Pour ce faire, la société doublement cotée à Londres et à Oslo vient de déposer une offre pour une licence initiale de neuf ans en vue d’exploiter le bloc 1 contenant le champ pétrolier de Sèmè, au large du littoral béninois », avait indiqué le média.