Bénin – Examen du CEP: l’ultimatum du ministre pour s’inscrire sur Educmaster

Dans un communiqué du mardi 14 mars 2023, le ministre de l’enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou fixe un ultimatum pour l’inscription des enseignants et écoliers sur la plateforme “educmaster.bj”. Il s’agit d’un processus visant à la dématérialisation de la gestion de l’examen du CEP.

Le processus de dématérialisation de la gestion de l’examen du certificat d’étude primaire (CEP) est en cours. Dans cette perspective, le ministre de l’enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou a donné un ultimatum pour l’inscription des divers acteurs dans la plateforme “educmaster”.

C’est un par un courrier du 14 mars adressé aux directeurs départementaux de l’enseignement que l’autorité a demandé aux responsables des établissements primaires l’inscription des personnels et des enseignants sur “emp.educmater.bj”.

Le 31 mars est la date butoir retenue pour l’inscription des personnels, des enseignants de l’enseignement maternel et primaire et la date du 14 Avril pour l’inscription des apprenants de la maternelle et ceux du CI au CM2.

Les personnes concernées par cette opération sont précisément des enseignants en situation de classe, les enseignants en poste sédentaire, les personnels non enseignant, les formateurs et autres enseignants des ENI. Il s’agit également des enseignants exerçant dans les établissements privés, les bureaux des régions pédagogiques, la direction départementale et les apprenants de la maternelle au CM2.