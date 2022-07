Bénin: « Évitons les exclusions électorales démocratiques », Boni Yayi

En réponse aux vœux reçus pour son anniversaire, l’ancien président Boni Yayi a adressé un message l’exhortation pour la résolution des difficultés que rencontrent le Bénin. Le président d’honneur du parti « Les Démocrates » est resté factuel en abordant les élections, le terrorisme et la préservation des libertés.

A quelques mois des élections législatives du 08 janvier 2022, l’ancien président Boni Yayi se veut être un vecteur de la paix. Il lance un message anti-exclusion pour anticiper sur une éventuelle crise politique. L’ex-chef d’État n’a sûrement pas oublié les moments sombres de la démocratie béninoise en avril 2019.

Évitons les exclusions électorales démocratiques, les exclusions des services publics surtout judiciaires et des ressources de nos pays. Boni Yayi.

Boni Yayi ne voit pas seulement les conséquences des exclusions sur le plan politique. Selon lui, ces différents types d’exclusions sont également « sources d’émergences de l’insécurité jihadiste, terroriste et de tous genres ».

« Travaillons pour la meilleure gouvernance possible »

Boni Yayi milite pour une meilleure gouvernance à la tête du Bénin. Il invite les différents acteurs impliqués dans la gestion des affaires publiques à agir dans ce sens.

L’ancien président souhaite la paix, la stabilité, la sécurité, la cohésion nationale et la prospérité partagée pour tous. Ces objectifs seront atteints, indique-t-il, en présence « des institutions très fortes et équilibrées, de compromis, légitimes et démocratiques ».