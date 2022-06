Bénin : évasion de Georges Bada, la part de vérité du CNHU

Le procès de l’évasion du CNHU de l’ex édile de l’hôtel de ville d’Abomey-Calavi, Georges Bada s’est poursuivi ce jeudi 02 Juin 2022. A l’audience d’hier, les dépositions se sont poursuivies avec la part de vérité du directeur général du CNHU.

Trois témoins ont comparu ce jeudi 2 Juin 2022 à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans le dossier évasion du CNHU de l’ancien Maire Georges Bada. Il s’agit de deux chefs brigadier de la prison civile civile de Cotonou et du directeur du centre national hospitalier et universitaire (CNHU) Hubert Koutoukou Maga.

A la barre ce jeudi, le directeur du centre national hospitalier et universitaire (CNHU) Hubert Koutoukou Maga était invité à expliquer comment un détenu aussi populaire que l’ancien maire Georges Bada a pu quitter le centre hospitalier de référence sans que personne ne l’ai aperçu.

A cette question, le directeur général du CNHU a fait savoir que l’apparence physique du fugitif a sans doute facilité son évasion. Dans sa déposition, le directeur a fait savoir qu’après son admission au CNHU, l’ancien maire a laissé pousser ses moustaches et sa barbe, toute chose qui a modifié son apparence physique.

Cependant, précise le directeur généralement du CNHU, le détenu Georges Bada était physiquement affaibli et avait une mobilité assez faible. Mieux, selon sa déposition, le prisonnier fugitif était hospitalisé à l’étage ce qui en principe ne devait pas lui faciliter l’évasion vu ses difficultés à se déplacer. Il n’exclut donc pas la thèse de l’enlèvement du maire.

Retour sur le dossier d’évasion…

Pour rappel, Georges Bada a été condamné à 6 ans de prison ferme pour abus de fonction dans une affaire domaniale dite de « 39 ha ». Placé sous mandat de dépôt en décembre 2020, l’ancien maire de Calavi a encore un peu plus de 5 ans à passer derrière les barreaux.

Mais compte toute attente alors qu’il est admis au soin au centre national hospitalier et universitaire (CNHU) Koutoukou Maga, il s’évada de façon spectaculaire. Dans la foulée, des gardes pénitenciers en service au CNHU et la sœur de l’ancien maire ont été interpellés et déposés en prison.

Poursuivis pour complicité d’évasion, leur procès s’est ouvert le 28 Avril dernier à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Faut-il le rappeler, le conseiller communal Georges Bada est élu sur la liste du parti Union Progressiste (UP); il est donc l’un des gros soutiens du régime en place dans la 6e circonscription électorale.