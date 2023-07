Bénin: Eugène Azatassou fait un bilan apocalyptique de la gestion du pouvoir Talon

- Publicité-

Le vice président des démocrates, Eugène Azatassou était dimanche dans l’émission « de vous à nous » de Peace fm où il a opiné sur l’actualité politique. L’opposant n’a pas été assez clément en appréciant la gouvernance sous Patrice Talon.

Sur l’émission « de vous à nous » de Peace Fm du dimanche dernier, le coordonnateur départemental du Zou du parti Les Démocrates, Eugène Azatassou a présenté un bilan apocalyptique de la gouvernance du président Patrice Talon.

Pour l’acteur politique de l’opposition, le pouvoir de la rupture a déçu sur toute la ligne. Les échecs les plus patents à l’en croire sont sur les plans de la démocratie, de l’Etat de droit et de la gouvernance. Pour Eugène Azatassou, le régime de la rupture est un régime qui « tue la démocratie » et « soumet toutes les institutions de la République ».

- Publicité-

Sur le plan des droit de l’homme, l’ancien coordonnateur de l’ex forces cauris pour un Bénin émergent pense l’actuelle gouvernance est une gouvernance qui « emprisonne à tout va », relègue l’homme au dernier plan et met l’argent au dessus de tout. Il en veut pour preuve le chiffre effrayant de détenus et d’exilés politiques.

Sur le plan de la gouvernance, le vice président des démocrates observe un niveau de corruption jamais atteint. Pour lui, les autorités actuelles se sont accaparées des « grands leviers de l’économie nationale ». Toute chose qui selon lui a provoqué une grande reculade dans l’évolution du pays.

Pour l’invité de l’émission « de vous à nous », des dirigeants qui ont conduit le pays à ce niveau ne pourront pas être portés en triomphe, a-t-il fait savoir.