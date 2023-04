Bénin – Essence frelatée: un incendie fait un mort et deux blessés à Godomey

- Publicité-

L’essence frelatée a été à l’origine ce lundi d’un incendie à Godomey, un arrondissement de la Commune d’Abomey-Calavi. Le bilan fait état de mort d’homme et de dégâts matériels.

Une personne est morte calcinée dans un incendie survenu hier lundi à Godomey, un arrondissement de la Commune d’Abomey-calavi. Selon les informations, le feu a pris lorsque par inadvertance lorsqu’un membre de la famille a rapproché du charbon ardent des bidons d’essence frelatée stockés dans la chambre par un père de famille.

Selon Bip radio qui a rapporté les faits, la mère de famille faisait la cuisine mais subitement l’incendie s’est déclenché et s’est propagé et a embrasé toute la chambre. L’enfant de 6 ans qui dormait dans la chambre au moment des faits est mort calciné. La maîtresse de maison qui faisait la cuisine et l’un de ses fils sont quant à eux brûlés au second degré et conduits à l’hôpital pour des soins. Un énième drame provoqué par la mauvaise manipulation de ce produit inflammable parfois stocké à des endroits à risque. Une irresponsabilité de ce chef de famille qui a coûté la vie à l’un de ses enfants.