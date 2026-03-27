Bénin: Éric Houndété et 21 cadres des Démocrates suspendus après leur soutien à Romuald Wadagni

Cette décision selon les informations de Africaho, fait suite au soutien public apporté par ces cadres à la candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle du 12 avril 2026, en contradiction avec la position adoptée par le Conseil national du parti.



Dans sa décision, le parti a estimé que plusieurs responsables « se sont livrés à des déclarations publiques de soutien à un duo candidat à l’élection présidentielle en violation flagrante de la décision du Conseil national ordinaire du 22 mars 2026 ». C’est donc en application de cette règle interne que 22 cadres ont été suspendus et temporairement exclus de toutes les instances du parti.



Parmi les personnes sanctionnées figurent outre Éric Houndété, l’ancien ministre Saliou Akadiri, Réné Bagougou, Aboumon Philippe, Karim Goundi, Tchodo Abdoulaye, Sognon Rosalie et Jude Lodjou, ce dernier étant un candidat recalé à la présidentielle.



Cette sanction traduit l’intensification des tensions internes au sein du principal parti d’opposition au Bénin, qui traverse une période particulièrement délicate depuis plusieurs semaines.