Bénin – Envoi de troupes au Niger : Louis Vlavonou confirme que le parlement n’a pas besoin d’être consulté

Se basant sur l’article 101 de la constitution béninoise, le président de l’assemblée nationale, Louis Vlavonou par le biais de son porte parole a confirmé que Patrice Talon n’a point besoin de l’autorisation parlementaire pour l’envoi de troupes au Niger.

Au cours d’un point de presse qu’il a tenu à Porto-Novo vendredi 25 Août 2023, le porte parole de l’assemblée nationale, Vitali Boton a livré la position du président de l’institution parlementaire sur le débat ayant trait à l’autorisation ou non de l’institution avant l’envoi de militaires au sein de la force d’attente de la CEDEAO.

Cela ne serait pas nécessaire d’autorisation préalable de l’assemblée nationale, « si nos troupes devraient être déployées au Niger », a confié le porte parole du président Louis Vlavonou qui soutient que ce n’est pas une violation des prérogatives de l’assemblée nationale.

Se référant à l’article 101 de la constitution béninoise agité par les partisans d’une autorisation préalable avant l’envoi de militaires béninois au Niger, Vitali Boton nuance en affirmant que cet article évoque des cas de déclaration de guerre.

L’opération annoncée au Niger par la force d’attente de la CEDEAO, a précisé le conférencier, ressemble plus à une mission de maintien de paix qui procède du protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion et de règlement de conflit, de maintien de la paix et de sécurité adopté en 1999.

Cette précision du porte parole du président de l’assemblée nationale vise à calmer la polémique autour de la position du gouvernement qui est prêt pour envoyer des militaires béninois pour la mission de rétablissement du président Mohamed Bazoum victime d’un coup d’état le 26 juillet dernier.