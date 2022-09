Bénin: enlèvement de 02 personnes à Monsey, de présumés djihadistes soupçonnés

De présumés djihadistes auraient encore semé la terreur dans l’arrondissement de Monsey. Ils sont accusés d’avoir orchestré le kidnapping de deux (02) personnes dont le frère du Chef d’arrondissement.

Dans la commune de Karimama, précisément dans les villages Fandou et Bakomaka, des sources ont signalé des agissements de présumés djihadistes. Selon le média local Daabaaru, « deux individus notamment le frère du Chef d’Arrondissement de Monsey et le frère du délégué de Fandou ont été enlevés », par les présumés terroristes.

Des sources locales qui ont rapporté l’information n’ont pas évoqué d’affrontement entre ces présumés terroristes et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS). La dernière attaque djihadiste dans le nord du Bénin remonte aux mois de juin et de juillet 2022.