Bénin: en présence de Mohamed Bazoum, Patrice Talon règle ses comptes avec RFI

Au cours de la conférence de presse conjointe qu’il a tenu avec son homologue nigérien Mohamed Bazoum, le président Patrice Talon a profité d’une question sur la sécurité pour dire sa désolation sur les angles de traitement de la chaîne française RFI, en ce qui concerne les attaques terroristes.

Patrice Talon n’a pas fait dans la dentelle pour dire ses vérités à la chaîne RFI. Le président béninois fait l’amer constat que la Radio France International (RFI) s’active a donné écho à de « très mauvaises choses » qui parfois « n’existent que dans ses imaginations ». En effet, sur la question du terrorisme, le président dit avoir suivi sur les antennes RFI que le parc W fait l’objet « d’attaques régulières ».

Face à cette information, le président béninois s’inscrit en faux et tacle RFI. « Nous avons tous entendu ce matin sur vos antennes que le parc W fait l’objet d’attaques régulières. Je ne sais pas si le mot « régulière » veut dire la même chose que « rare » ou « sporadique » », a-t-il déclaré.

Selon Patrice Talon, l’information de RFI ne reflète pas la réalité sur le terrain. « Depuis quelque temps, notre action porte des fruits. Les attaques et les menaces sont rares. Ces menaces, ces manifestations dans ces régions sont plutôt maîtrisées. Je peux dire que nous sommes relativement satisfaits de ce qui se fait au grand-âme de RFI qui ne manque aucune occasion de se réjouir de nos déconvenues réelles ou imaginaires », a dit le président béninois.

« La presse a l’obligation d’apprécier les choses telles qu’elles sont »

Patrice Talon se désole des agissements de RFI et rappelle que « la presse a l’obligation d’apprécier les choses telles qu’elles sont et d’utiliser les mots appropriés ». « De ce que nous constatons, nous savons que (attaque terroriste) c’est rare maintenant. Mais pour vous, c’est régulier. Je ne sais pas quel sens vous donnez à cela, mais c’est dommage que ce qui vous intéresse et dont vous faites l’apologie sont de choses très mauvaises qui parfois n’existent que dans vos imaginations », a-t-il déploré.