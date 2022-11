Bénin: en froid avec son ex, une tiktokeuse arrêtée pour avoir fermé un œil dans une vidéo

Après l’épisode de Jessica Glèlé, une autre tiktokeuse a été arrêtée et présentée au procureur du tribunal d’Abomey Calavi pour avoir prétendument fermé un œil dans une vidéo sur le réseau social Tiktok.

Les clashes et les règlements de compte sur le réseau social Tiktok n’ont pas fini de livrer leur secret. Cette fois-ci, c’est une jeune femme, tiktokeuse très connue du réseau social qui a eu des démêlées avec la justice après une convocation de son ex-chéri.

Selon les informations du lanceur d’alerte Pato Bloqué, de l’amour à la haine, la Tiktokeuse en question a été convoquée par son ex et sa femme pour injures d’un défaut physique (un œil) par voie électronique (Tik tok).

La tiktokeuse arrêtée et placée en garde à vue

Pour ce dossier géré par le commissariat de Godomey pk 14, la Tiktokeuse s’est présentée devant le procureur du tribunal de Calavi avec son amie alors que les plaignants, son ex chéri et sa femme étaient avec trois avocats.

Lors de la déposition, la jeune femme n’a pas pu se défendre contre l’argumentation des trois avocats des plaignants (le couple) qui demandaient à l’unanimité six (06) mois de prison ferme contre elle. A l’issue de cette première audience, la jeune femme a été arrêtée et placée en garde à vue.

Le lundi 14 novembre 2022, lors de sa nouvelle présentation, le procureur en charge du dossier a ordonné sa libération sous la condition de ne plus fermer un œil dans ses vidéos. Pour cause, il lui est reproché de jouer à la provocation en faisant des yeux et en fermant un œil pour frustrer le couple de son ex-fiancé.