Bénin: en cavale après un meurtre, un jeune se fait rattraper à Hinvi par la police

- Publicité-

Auteur d’un meurtre présumé à Abomey-Calavi, un jeune homme en cavale a été interpellé des jours plus tard à Hinvi, un arrondissement de la commune d’Allada.

Selon les faits, le jeune homme aurait poignardé une personne et aurait blessé deux autres à Glodjigbé dans la commune d’Abomey-Calavi avant d’entrer dans le maquis. Le drame est survenu lors d’une bagarre.

Selon le témoignage de l’une des personnes blessées, le présumé meurtrier, lui et son Grand-frère se sont rencontrés quelques jours plus tôt lors d’une manifestation de Zangbéto et ont sympathisé.

quelques jours après, il y a eu bagarre entre eux. C’est au cours de la bagarre qu’ il aurait poignardé la victime et blessé son jeune frère avant de prendre la fuite. Mais pas pour assez longtemps. Il a été rattrapé à Hinvi par la police. Il sera bientôt présenté au procureur de la république pour la suite de la procédure.