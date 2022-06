Bénin: Éléonore Yayi Ladékan annonce la privatisation du transport étudiant

L’Etat compte confier la gestion du transport étudiant dans les universités publiques au secteur privé. Selon la ministre Éléonore Yayi Ladékan, il faut en arriver, pour améliorer la qualité du service offert aux apprenants.

Le transport étudiant pourrait être bientôt confié aux privés. Le projet est déjà en conception et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique estime d’ailleurs que c’est la meilleure solution. « Dès qu’on ne sait pas fait quelque chose, il faut trouver les moyens et trouver les spécialistes en la matière », a déclaré Éléonore Yayi Ladékan au micro de l’ORTB.

Selon la ministre, « la réforme qui consiste à déléguer cette prestation (le transport étudiant) aux privés, est au cœur des priorités ». Par ailleurs, elle précise que l’Etat ne compte pas se désengager totalement. « Ces privés vont absolument recevoir d’accompagnement de la part de l’Etat », a-t-elle fait savoir.

Ce n’est pas la première fois que les autorités évoquent la privatisation dans le secteur social au niveau des universités publiques. En 2018, le sujet avait été déjà débattu et concernait d’ailleurs, tous les services sociaux à savoir : le transport, l’hébergement et la restauration.