Bénin – Drame de Kaobagou: le gouvernement aux côtés des proches des victimes

Les populations de Kaobagou dans la Commune de Kérou ont reçu lundi 15 Mai 2023, un message de condoléances et de solidarité du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon. Un soutien à ces populations frappées dans la nuit du 1er au 2 mai 2023 par une attaque terroriste ayant fait plusieurs morts.

Une délégation composée de membres du gouvernement a annoncé lundi 15 Mai aux populations de Kaobagou dans la Commune de Kérou, le déblocage ponctuel d’une enveloppe financière d’environ 20 millions de Francs CFA au profit des populations victimes d’actes terroristes dans la nuit du 1er au 2 Mai dernier.

La délégation constituée des Ministres Alassane Seidou de l’intérieur, Alain Fortunet Nouatin de la défense, Raphaël Akotegnon de la décentralisation ainsi que des cadres techniques de ces ministères n’est pas que porteuse de ce soutien financier. Elle est également allée annoncer que le dispositif de sécurité a été renforcé par l’augmentation substantielle des éléments des Forces de Défense et de Sécurité avec les moyens logistiques conséquents.

« Il est normal que vous sachiez la promptitude de la réaction du gouvernement et de l’efficacité des mesures prises et qui ont permis de neutraliser ou d’arrêter certains auteurs de cette attaque barbare », a laissé entendre Alassane Séidou qui rassure les populations de ce que « le gouvernement dépensent des centaines de milliard de Francs CFA pour la sécurité des citoyens et continuera à le faire ».

« Ça fait deux ans que nous luttons contre les terroristes pour qu’ils ne s’installent pas dans notre pays. Mais vous population, votre partition est essentielle. Car, quelques soient les moyens mis en œuvre et les efforts des Forces de Défense et de Sécurité, la partition des populations est primordiale. Je vous demande donc de rester vigilants et de ne pas faire de la rétention de l’information, c’est ça la coproduction de la sécurité ». Dira-t-il.

L’arrondissement de Koabagou est l’un des 4 arrondissements de la Commune de Kérou au nord-ouest du Bénin précisément dans le département de l’Atacora. L’arrondissement de Kaobagou compte 3 villages que sont Yinsiga, Yampoli et Kaobagou. Il fait ces derniers temps objet d’attaques terroristes.