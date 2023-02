Bénin – Drame de Dassa: le procès des mis en cause s’ouvre ce lundi

Ce lundi 27 février 2023, les mis en cause dans l’affaire « drame de Dassa » sont attendus à la barre. Il s’agit du Directeur Général de la compagnie de transport Baobab Express et trois de ses collaborateurs.

Poursuivis pour homicide involontaire, blessures involontaires, faux certificat et faux et usage de faux certificat, le Directeur Général de Baobab Express et ses co-accusés seront jugés ce lundi. Ils ont été interpellés après l’accident mortel du dimanche 29 janvier et déposés en prison, avant d’être libérés quelques jours après.

Cet accident survenu suite à la collision entre un camion et un bus a fait au moins 24 morts et plusieurs blessés. Selon les premiers éléments d’analyse révélés par le gouvernement, le conducteur roulait à vive allure au moment de l’accident. Il aurait été même verbalisé par des éléments de la Police républicaine à l’entrée de la ville de Parakou, quelques kilomètres avant Dassa-Zoumè où l’accident s’est produit.