Bénin – Drame de Dassa: des nouvelles du chauffeur de camion et son apprenti

Victimes de l’accident mortel de Dassa-Zoumè, ils ont été moins cité ou presque pas cités depuis le 29 janvier 2023. Près de deux semaines après le drame, on a enfin des nouvelles du chauffeur du camion que le bus de Baobab Express a heurté.

Le chauffeur du camion impliqué dans l’accident de Dassa-Zoumè et son apprenti seraient encore vivants. Selon le quotidien Le Matinal, dans sa parution du vendredi 10 février 2023, ces deux victimes de l’accident mortel auraient survécu, en tout cas jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse.

Selon Roland Agbani, un témoin des faits, après avoir perdu l’un de ses pneus, le bus est allé percuté le camion grue qui roulait dans le sens inverse. Le camion transportait des sacs d’organes et avait à bord deux personnes : le chauffeur et son apprenti. Après la collision le camion s’est retrouvé dans les ravins et contaminé par les flammes.

Pendant que le conducteur cherchait à rétablir l’équilibre du bus, Roland Agbani a constaté que la vitre du côté non chauffeur a cédé et la convoyeuse a été projetée hors du véhicule par les mouvements de l’engin.

Les premiers gestes de secours…

Contrairement au récriminations dirigées contre les témoins du drame, Roland Agbani a confié à Le Matinal qu’ils ont agi avant d’être dépassés par l’ampleur des flammes. Selon son récit, ils ont dû casser la portière de derrière pour permettre à plusieurs passagers de sortir du bus. « L’intensité du feu et la montée des flammes ne nous ont pas permis d’aller au bout », a-t-il regretté.

Il a ajouté que les premières personnes sorties des flammes ont été transportées à l’hôpital à l’aide des moyens de déplacements qui étaient à leur portée.

Pour rappel, cet accident a fait plus de 20 morts et plusieurs blessés pris en charge au CNHU de Cotonou. Les corps étant calcinés, le processus d’identification a été lancé par le gouvernement. Les familles des personnes décédées sur place sont donc encore dans l’attente.