Bénin – Drame à Dassa: le procès des responsables de Baobab express reporté

Le procès du directeur général de la compagnie de transport « Baobab Express » et ses collaborateurs est reporté au 13 mars prochain en raison de la session criminelle du tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou.

Les responsables de la compagnie de transport « Baobab Express » accusés dans le drame survenu le 29 Janvier dernier à Dassa-Zoumè, doivent encore patienter avant de connaitre le sort qui leur est réservé. Leur procès prévu pour le lundi 27 février 2023 ne s’est plus tenu.

Selon les informations de sources judiciaires, le procès a été reporté au 13 mars prochain en raison de la session criminelle en cours au Tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou. Dans ce dossier, le directeur général de Baobab express et ses coaccusés sont poursuivis pour homicide involontaire après le drame de Dassa.

Retour sur le drame …

Dans l’après-midi du dimanche 29 Janvier 2023, l’un des bus de la compagnie de transport « Baobab express » a fait un accident mortel à la hauteur du village d’enfants Sos de Dassa-Zoumè.

Selon les premiers éléments d’analyse révélés par le gouvernement, le conducteur roulait à vive allure quand il aurait perdu le contrôle suite à l’éclatement du pneu avant côté chauffeur.

Ayant perdu le contrôle de l’engin, le conducteur a dans sa course, percuté le camion grue qui roulait en sens inverse. Il s’est immobilisé en pleine chaussée et a pris feu. Le camion ainsi cogné, sous l’effet du choc, s’est renversé dans le ravin et a été contaminé par les flammes.

Des 45 passagers à bord du bus, 24 sont morts et les autres brûlés sont admis au soin où ils ont été pris en charge par l’Etat. L’enquête ouverte suite à ce drame a conduit à l’interpellation du directeur général de la compagnie de transport, et certains de ses collaborateurs.