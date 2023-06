Bénin – Dossier Virgile Ahouansè: le délibéré renvoyé en absence des prévenus

Ce jeudi 1er juin 2023, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) devrait rendre son verdict dans le dossier qui oppose le journaliste Virgile Ahouansè au ministère public. Le verdict n’est pas tombé à cause de l’absence du journaliste et d’un deuxième prévenu.

Comme le 25 mai dernier, Virgile Ahouansè n’était pas à la Criet ce jeudi. Une absence qui a une fois encore justifié le renvoi du délibéré. La défense a bien souhaité que le juge délibère même en absence des prévenus ; mais ce dernier a dit niet.

Le juge en charge du dossier veut rendre son verdict en présence des trois prévenus dans cette affaire. Il a donc décidé de proroger sous quinzaine ( 15 juin 2023), en espérant que les intéressés se présentent en personne avec leurs avocats.

Poursuivis pour « diffusion par voie électronique de fausses nouvelles et complicité de diffusion », le journaliste et son co-accusé savent déjà ce qu’ils risquent. En effet, le ministère public a requis 12 mois de prison avec sursis à l’encontre du journaliste et une amende de 500 mille FCFA et 12 mois de prison dont 03 fermes contre le gardien avec une amende de 500 mille FCFA.

La police avait interpellé Virgile Ahouansè suite à la diffusion de son enquête sur des présumés faits « d’exécution extrajudiciaire » que la police aurait menée dans l’enceinte de l’EPP Dowa à Porto-Novo. Il est reproché au journaliste de n’avoir pas fourni les preuves des faits allégés. Selon le Procureur, en parlant « d’exécution extrajudiciaire » à l’Epp Dowa, Virgile Ahouansè n’a pas apporté d’éléments pour soutenir ses affirmations.