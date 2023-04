Bénin – Dossier Désiré Vodonou: la CRIET accède à une requête de la défense

- Publicité-

Ouvert le jeudi 20 Avril 2023, le dossier escroquerie et blanchiment de capitaux dans lequel l’ancien député Désiré Vodonou est impliqué est renvoyé au Jeudi 1er Juin 2023. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a accédé à une requête de la défense et a procédé au renvoi du dossier.

A peine ouvert ce jeudi 20 Avril 2023, le dossier Désiré Vodonou est renvoyé au jeudi 1er Juin prochain. Au cours de l’audience, les avocats des mis en cause ont demandé à la Cour de mettre à leur disposition le rapport de l’agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques.

Une requête à laquelle la Cour a accédé en demandant au ministère public de produire ledit rapport à verser au dossier. Le procès fut donc renvoyé au 1er Juin pour permettre au ministère public de produire cette pièce.

Poursuivi pour escroquerie et blanchiment de capitaux, Désiré Vodonou n’a pas rejeté les faits portés contre sa personne, mais face au juge, il a tenu à faire des clarifications. « L’opération pour laquelle j’ai été arrêté s’appelle server to server », a t-il déclaré. Il a confié qu’il voulait réaliser cette opération au profit d’un partenaire d’affaires russe.

Cette opération réalisée par des oligarques russes consiste à envoyer de l’argent depuis la Russie en direction de l’Afrique, précise l’ancien député. Selon ses explications, le but de cette transaction est de contourner les sanctions imposées à la Russie à cause de la guerre en Ukraine. Il ne s’agit donc pas de voler une banque comme le bruit à courru, clarifie-t-il.

L’acteur politique béninois affirme avoir abandonné le projet quand il a cerné tous le risques autour. Selon ses explications, l’opération nécessite l’implication d’un haut responsable de la banque. C’est pourquoi, il affirme avoir vite abandonné. Mais à son insu, l’opération s’est poursuivie jusqu’à l’éclatement de l’affaire. Déposé en prison il a attend la décision de la justice pour se fixer.