Bénin – Dossier CNSR: 2 personnes déposées en prison ce lundi

Dans la malversation financière qui secoue l’antenne régionale Ouidah du centre national de sécurité routière, deux personnes ont été déposées en prison lundi 28 Septembre.

Le chef antenne Ouidah du centre national de sécurité routière et la caissière de cette structure ne sont plus libres de leur mouvement. Interpellés le jeudi 14 septembre et écoutés par la brigade économique et financière, ils ont été présentés hier lundi au procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui a décidé de les placer en détention préventive.

Les deux agents du CNSR seraient impliqués dans un dossier de détournement de près de 50 millions de fcfa.

Dans le cadre de ce dossier de détournement de dénier public, plusieurs autres agents de la structure avaient été convoqués lundi par la BEF avant d’être aussi déférés devant le procureur spécial de la CRIET. Il s’agit du responsable du service administratif et financier, du chef d’audit interne, du chef d’antenne de Tangbo et d’autres agents de la maison. A l’issue de l’audition du procureur, ils ont été tous placés sous convocation.

Cette affaire de malversation financière a éclaté suite à une plainte du directeur du centre national de sécurité routière qui a constaté des légèretés dans la gestion financière au niveau de l’antenne régionale Ouidah du CNSR.