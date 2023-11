Bénin – Dossier casse d’une banque: le ministère public ajourne ses réquisitions

L’ancien député Désiré Vodonou a comparu jeudi 23 Novembre 2023 dans le dossier « Casse d’une banque ». Mais le procès a été renvoyé au 14 Décembre 2023 faute de l’absence du conseil de la partie civile.

Le dossier « Casse d’une banque » dans lequel est impliqué l’ancien député Désiré Vodonou n’a pas connu un aboutissement jeudi 23 Novembre dernier. Les réquisitions du ministère public attendu ce jour n’ont pu tomber. Le substitut du procureur spécial a sollicité et obtenu de la cour, le renvoi du dossier.

Ce renvoi a été sollicité par le substitut du procureur spécial après le constat que l’avocat de la partie civile n’a pas répondu présent à l’audience. Il a souhaité la présence des avocats de la banque pour la poursuite du procès. Déférant à la requête du ministère public, la cour a renvoyé le procès au 14 Décembre prochain.

Retour sur le dossier …

L’ancien député était poursuivi avec d’autres personnes dans un dossier dit de casse d’une banque. Selon les faits tels qu’il a relaté lui-même lors du procès du 2 Février 2023, « L’opération pour laquelle j’ai été arrêté s’appelle server to server », avait t-il déclaré au cours de ce procès. Il a confié qu’il voulait réaliser cette opération au profit d’un partenaire d’affaires russe.

Il s’agit, selon l’ex-député, d’une opération réalisée par des oligarques russes et qui consiste à envoyer de l’argent depuis la Russie en direction de l’Afrique. Selon ses explications, le but de cette transaction peu catholique, c’est de contourner les sanctions imposées à la Russie à cause de la guerre en Ukraine. Selon les dires de Désiré Vodonou, il n’a donc pas été question de voler une banque au Bénin. « Désiré Vodonou ne va jamais voler une banque au Bénin », avait-t-il juré.

Ces échanges lui ont permis de cerner l’opération dans la pratique. Ainsi, il a expliqué que lorsque l’argent sera récupéré via le « server to server », il sera ensuite redistribué sur des cartes prépayées au Bénin et en Côte d’Ivoire.

Mais l’opération a vite pris du plomb dans l’aile. L’ex-parlementaire dit avoir abandonné le projet, notamment « l’introduction dans le système informatique » de la banque, lorsqu’il a appris que le dossier allait être géré par un chef d’agence. « Écoutez, c’est Désiré Vodonou, je ne vais pas vouloir faire une affaire de centaines de millions d’euros et la faire avec un chef d’agence d’une banque », a-t-il dit selon les propos rapportés par Libre Express.

Selon l’homme d’affaires béninois, il s’agit d’une opération à haut risque qui nécessite la complicité d’un haut responsable de la banque. C’est pourquoi, il affirme avoir vite abandonné. Si Désiré Vodonou dit avoir abandonné le projet, cela n’a visiblement pas été le cas chez le chef d’agence de la banque, le sieur Sylvestre A. et l’informaticien Sénégalais Sy S. A. A.. Ils auraient poursuivi l’opération à l’insu de Désiré Vodonou.

L’affaire a éclaté lorsque le chef d’agence de la banque a sollicité l’aide d’un informaticien interne pour l’aider à infiltrer le système bancaire. Ce dernier à décliné l’offre et à remonter l’information au niveau des responsables de la banque.