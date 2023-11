Bénin: d’importants dégâts matériels dans un incendie au marché de Cococodji

Un incendie ravageur a éclaté dans la matinée de ce vendredi 24 Novembre 2023 au marché Cococodji dans la Commune d’Abomey Calavi. Les sapeurs pompiers sur les lieux affrontent le feu.

Un incendie s’est signalé dans la matinée de ce vendredi au marché Cococodji dans la Commune d’Abomey Calavi. Les sapeurs pompiers sont déjà sur les lieux pour circonscrire et maîtriser le feu ravageur.

Selon les informations, on enregistre déjà d’importants dégâts matériels. Marchandises et infrastructures marchandes ont déjà subi le diktat du feu. Alertées, les autorités locales se sont dépêchées sur les lieux. Pour l’heure, aucun indice sur les causes de cet incendie qui vient de causer des pertes économiques significatives aux commerçants de ce marché de proximité.