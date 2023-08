Bénin: Dibi Dobo dénonce l’hypocrisie des acteurs du showbiz

- Publicité-

Dibi Dobo n’est pas content de l’attitude de certains de ses confrères du showbiz béninois. Sur l’émission « Village Culturel » de ce samedi 25 août 2023, il a dénoncé l’hypocrisie dont est victime le secteur.

L’auteur du célèbre titre « Wini Wini » ne digère plus les manquements de certains acteurs du showbiz béninois. L’artiste met l’accent sur le respect qu’il faut avoir pour le travail des uns et des autres. « Il faut reconnaître la place de l’autre, même s’il est plus petit. Il faut reconnaître qu’il est meilleur que soi », a-t-il déclaré au micro de Peace FM.

Le problème du showbiz béninois, c’est l’hypocrisie. Tout le monde veut être leader, mais tout le monde ne peut pas être leader. Dibi Dobo

Le rappeur s’offusque de constater que certains artistes ne reconnaissent pas suffisamment le fait qu’il a été leur source d’inspiration. Dibi Dobo déplore le manque de reconnaissance et de gratitude de certains de ses pairs. « J’ai inspiré plusieurs avec le dibitique, mais ils vont sur des plateaux et citent d’autres en exemple, ce qui n’est pas bien », a-t-il dénoncé.

Même si aujourd’hui, Dibi Dobo semble être en baisse de forme et moins actif, il est indéniable que l’artiste a eu un impact significatif sur la scène du rap béninois. À ce titre, il n’a certainement pas manqué d’impacter des rappeurs émergents.

