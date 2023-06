Bénin: deux faux marabouts poursuivis devant la CRIET pour escroquerie

Deux expatriés sont interpellés et poursuivis par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour escroquerie. Les deux prévenus de nationalité guinéenne et ivoirienne se sont fait passer pour des marabouts et ont escroqué une dame de plus de 600.000 francs cfa.

Deux faux marabout sont depuis quelques jours dans les mailles de la police républicaine. Respectivement de nationalité ivoirienne et guinéenne, les deux présumés escrocs ont comparu la semaine écoulée devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Selon les informations, les deux expatriés se sont présentés à une béninoise comme étant des imams pouvant l’aider à faire prospérer ses affaires, son commerce. Prise dans leur piège, la victime s’est rendue quelques jours plus tard au domicile des faux marabouts avec une somme de 646.000 Fcfa.

- Publicité-

Mais lors de la prière où le miracle devait se produire, c’est l’effet contraire qui a eu lieu. L’argent ne s’est pas démultiplié mais a disparu. Face à ce résultat inattendu, la victime traduit ses « bienfaiteurs » devant les tribunaux.

A l’audience de la semaine dernière, les deux accusés ont reconnu les faits. Ils ont iploré la clémence de la Cour pour qu’elle leur accorde le temps de joindre des proches au pays afin de rembourser l’ardent perdu par leur malheureuse cliente.

Ils sont maintenus en détention en attendant la réquisition du ministère public et le délibéré de la Cour. Il importe de souligner que le procès fut renvoyé au 13 Juillet pour la réquisition du ministère public.