Bénin: deux Dj présentés au procureur et déposés en prison pour pollution sonore

Deux managers de son communément appelés « Dj » ont été interpellés il y a quelques jours à Zogbadjè et à Agori, deux localités de la Commune d’Abomey-Calavi, pour pollution sonore.

Deux Dj ont perdu durant le weekend du 09 au 10 Juillet leur liberté d’aller et de venir. Ils ont été interpellés à Zogbadjè et à Agori pour pollution sonore. Présentés ce mardi 12 Juillet au procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, ils ont été placés en détention provisoire.

Selon les informations de Frissons radio, les deux managers de son sont poursuivis pour pollution sonore et sont sous le coup de la loi N° 2022 04 du 16 février 2022 sur l’hygiène publique en République du Bénin.

Selon les dispositions de cette loi, l’utilisation abusive et intempestive des haut-parleurs, des avertisseurs sonores et I ‘installation de toute activité bruyante sont interdites dans les agglomérations de treize (13) heures á quinze (15) heures et de – vingt-deux (22) heures à sept (07) heures.

Ainsi, tout contrevenant à ces dispositions s’expose à une peine d’emprisonnement de un (01) an à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) á cinq millions (5 000 000) FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Il faut préciser que le procès de ces deux Dj va s’ouvrir le vendredi 15 Juillet prochain au tribunal de première instance et de deuxième classe d’Abomey-calavi.