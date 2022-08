Bénin: détails sur la raison de la condamnation de Distel Amoussou

Distel Amoussou a été condamné ce mardi 23 août 2022 par le tribunal de première instance de Cotonou, à 18 mois de prison dont 2 ferme. Il est poursuivi pour « harcèlement par moyen électronique » dans une affaire de prêt de 30 millions FCFA opposant deux membres de la même famille.

Une affaire de 30 millions FCFA opposant les frères Saka a conduit à la condamnation du journaliste, chroniqueur politique, Distel Amoussou. L’homme s’était proposé de faire la médiation entre les deux protagonistes, mais les choses ont mal tourné.

En effet, dame N. Saka a confié à Distel Amoussou, que son frère Razack lui doit une somme de 30 millions de francs CFA. Elle réclamait également sa part de bénéfice sur l’exploitation d’une société dont ils sont héritiers.

Distel Amoussou dans une démarche de médiation

Après avoir écouté les plaintes de dame N. Saka, Distel Amoussou a décidé de faire rembourser le supposé débiteur. Il a, dans ce cadre, initié une rencontre avec ce dernier, le sieur Razack.

Lors de la rencontre tenue au bureau de Razack, Distel Amoussou n’a pas eu gain de cause. Razack et son frère Moussa qui était aussi là se sont opposés à la démarche du médiateur auto-proclamé. Pour eux, ils doivent rien à leur sœur, et donc ne voient pas l’opportunité d’une telle démarche.

Selon les dires du sieur Razack, Distel Amoussou avait réclamé du café. Il croyait qu’il fallait le lui préparer, mais son frère Moussa avait compris que c’était un langage codé et qu’en réalité le visiteur demandait de l’argent. « Razack dit lui avoir remis la somme de 50.000 FCFA suivant les conseils de son frère Moussa », a rapporté La Voix de la Justice.

Comment Distel Amoussou va s’attirer la colère de Razack

Après l’échec de sa démarche, Distel Amoussou a contacté le sieur Razack lui demandant de verser les 30 millions, auquel cas l’affaire sera mise sur les réseaux sociaux. Le lendemain, il a mis sa menace à l’exécution en signant un article qui n’a pas été du goût de Razack.

L’article avait pour titre : « Les Gones de la délinquance pétrolière, Une Opération fiscale frauduleuse ». Relayé sur les réseaux sociaux, le texte comportait des informations sur des difficultés que les frères Saka rencontrent dans leurs affaires.

Cet agissement de Distel a attisé la colère de Razack qui n’a pas hésité à porter plainte. Mis en cause dans la plainte, Distel Amoussou a été convoqué à comparaître en flagrant délit. Après un premier report, l’audience s’est tenue ce mardi.

Distel Amoussou plongé par dame N. Saka ?

A la barre, N. Saka fait savoir que ses frères lui avaient déjà remboursé les fameux 30 millions de francs. Mais elle réclamait les bénéfices que la somme aurait générés. Par ailleurs, elle a reconnu avoir fourni des informations concernant ses frères, à Distel, mais ne savait pas que ce dernier allait les exploiter dans un article.

Face aux accusations, Distel Amoussou a expliqué que son article n’avait nullement pour but de mettre la pression à Razack. Il a reconnu avoir mené des démarches pour un règlement à l’amiable de l’affaire.