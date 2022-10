Bénin: Désiré Vodonou gardé à vue à la BEF, son domicile perquisitionné

L’homme d’affaire et ancien député Désiré Vodonou a encore des démêlés avec la justice. Interpellé par la police républicaine, il est gardé à vue à la brigade économique et financière à Akpakpa, un quartier périphérique de Cotonou.

L’ancien député Désiré Vodonou n’est plus libre de ses mouvements depuis ce weekend. Selon les informations rapportées par « Le Matinal », l’homme d’affaire serait gardé à vue dans les locaux de la Brigade Economique et Financière (BEF) et son domicile sis à Godomey a été perquisitionné dans la nuit du Samedi 29 au Dimanche 30 Octobre 2022.

Aucune information pour l’heure n’est officielle sur les raisons de cette interpellation, précise la même source qui semble attendre dans les prochaines heures une déclaration des autorités judiciaires pour éclairer l’opinion sur cette interpellation.

Désiré Vodonou, acteur politique bien connu dans son Zogbodomey natal pour ses œuvres caritatives avait déjà perdu sa liberté en 2011, cité dans une affaire d’escroquerie liée à la vente d’une quantité importante d’or. Mais en Juillet 2013, la chambre d’accusation a ordonné sa libération sans caution. Le procureur général s’était pourvu en cassation ce qui a prolongé la détention de l’homme d’affaire qui a recouvert sa liberté après trois ans de prison.

L’ancien député Désiré Vodonou court-il le risque de se retrouver à nouveau derrière les barreaux? Difficile de se prononcer pour le moment; les heures à venir apporteront plus de précision sur ce nouveau dossier dans lequel, il séjourne depuis ce weekend dans les locaux de la Brigade Economique et Financière (BEF).