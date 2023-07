Bénin: des vendeurs de miroirs poursuivis pour appartenance à une organisation terroriste

- Publicité-

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a ouvert le procès de 04 vendeurs de miroirs. Ils sont accusés d’avoir été en complicité avec des terroristes.

Arrêtés à Karimama et placés en détention provisoire depuis ars 2023, 04 vendeurs de miroirs sont poursuivis par la Criet pour complicité avec des terroristes. Les mis en cause ont quitté Kano (Nigéria) et sont soupçonnés d’appartenance à une organisation terroriste. Selon Libre Express, les 4 prévenus ont rejeté les faits portés contre eux.

A la barre, ils ont confié au juge qu’ils sont de simples vendeurs de miroirs dans un marché de Mamassy Gourma (Karimama) qu’ils fréquentent depuis 4 ans déjà.

Selon le Parquet spécial, les faits reprochés aux prévenus sont de nature criminelle. Il a donc demandé au juge en charge du dossier de se déclarer incompétent afin de renvoyer le dossier en instruction. La défense s’est opposée à cette demande en plaidant pour la relaxe de ses clients.

Le dossier a été renvoyé au 05 octobre 2023 pour délibération sur l’incompétence ou non du juge.