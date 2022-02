Bénin: des universités privées sous scellés, les promoteurs convoqués au MESRS

Après la mise sous scellés de plusieurs Établissements privés d’enseignement supérieur (Epes), les autorités du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) convoquent les promoteurs à une concertation. Cette réunion se tiendra ce mercredi 09 février 2022 dans les locaux du ministère.

Rencontre annoncée entre La Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES) et les fondateurs des Etablissements universitaires dont les activités ont été suspendues depuis le 1er février par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS).

Sur le courrier d’invitation consultée par BENIN WEB TV, cinq (05) Établissements privés d’enseignement supérieur (Epes) sont concernés par ce rendez-vous. Il s’agit de l’Institut Universitaire Africain du Bénin (Cotonou), Institut Supérieur de Communication d’Organisation et de Management (Iscom), POMA d’Ifangni, Triumphant university et de l’Institut Universitaire EDEXCEL dans la commune d’Ifangni.

Les Etablissements épinglés sont ceux qui jusque-là, ne se sont pas conformés aux textes en vigueur en ce qui concerne la création et l’animation des universités privées au Bénin. La DGES dénonce l’ouverture frauduleuse de la section anglaise et des filières non autorisées. Il est également reproché à ces écoles de ne pas présenter de candidats à l’examen national de Licence et de Master. Le manque d’infrastructures adéquates fait également partie des griefs portés contre les Epes ciblés.