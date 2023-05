Bénin: des sanctions en vue contre les écoles privées qui iront en vacances en Mai

- Publicité-

Le gouvernement entend faire respecter le calendrier scolaire aussi bien dans les établissements publics que dans les privés. A cet effet, des menaces pèsent sur les établissements privés qui partiront pour les grandes vacances dans le mois de Mai.

Pas de vacances en Mai aussi bien pour les publics que les privés. C’est le message rendu public le mardi 9 Mai par le ministre des enseignements maternel et primaire. Dans le message à l’allure d’un avertissement, l’autorité met en garde toutes les écoles privées qui fermeront leur porte en Mai.

« Il me revient avec insistance que certaines écoles privées foulent au pieds les instructions officielles relatives aux calendriers scolaires et aux emplois du temps. Les investigations menées par mon département ministériel révèlent non seulement le non respect du calendrier scolaire mais aussi des horaires officiels d’ouverture et de fermeture des classes par certains établissements sans y être préalablement autorisés« , a martelé l’autorité dans son message.

- Publicité-

Selon le ministre, les violations du calendrier scolaire, de l’emploi du temps et des heures d’ouverture et de fermeture des classes sont passibles de sanctions. Le ministre Salimane karimou a signalé que certains établissements se préparent déjà à congédier les apprenants dans le deuxième quinzaine du mois en cours. « Je rappelle que ces comportements sont passibles de sanctions pouvant aller jusqu’au retrait définitif et irréversible des autorisations d’ouverture« , avertit-t-il.

Il invite les établissements concernés au respect strict des règlementations en vigueur en matière d’éducation en République du Bénin. Il invite par ailleurs des directeurs départementaux des enseignements maternel et primaire, les chefs des régions pédagogiques et les conseillers pédagogiques à veiller au respect de ces mesures.

- Publicité-