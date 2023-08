Bénin: des risques d’inondations annoncés dans certaines communes

- Publicité-

Selon les informations du bulletin d’alerte aux inondations de la Cellule Interinstitutionnelle de Prévision et d’Alerte (CIPA) du Bénin, il y a risque d’inondation dans certaines communes du pays.

Il est annoncé du 17 au 20 Août 2023, une montée des eaux des fleuves Niger et Ouémé avec des risques d’inondation dans les communes riveraines. L’information est donnée par le bulletin d’alerte aux inondations de la Cellule Interinstitutionnelle de Prévision et d’Alerte (CIPA) du Bénin.

Les communes menacées par cette montée des eaux du fleuve Ouémé et Niger sont celles d’Adjohoun, de Zangnanado, de Bonou dans la basse vallée de l’Ouémé et dans le bassin du Niger aux voisinages de Malanville et Karimama.

- Publicité-

Selon les précisions fournies par la Cellule, le fleuve Ouémé a atteint à Zangnanado une hauteur de 924 cm et à Bonou une hauteur 675 cm.

Face aux menaces d’inondation, le bulletin d’alerte aux inondations de la Cellule Interinstitutionnelle de Prévision et d’Alerte (CIPA) du Bénin invite les populations des zones concernées à la vigilence et d’éviter les activités non sécurisées sur les cours d’eau.