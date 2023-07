Bénin: des peines de prison requis contre des agents de la SBEE pour abus de fonction

Poursuivis pour abus de fonction et complicité de fonction, deux agents de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) et trois autres agents agréés risquent des peines d’emprisonnement.

La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme poursuit des agents de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) pour branchement frauduleux sur les réseaux de la société. Selon les faits, les prévenus ont fait des extensions de poteaux électriques sans autorisations formelles de la société distributrice de l’énergie. Au total, 38 compteurs nt été posés à Dêkoungbé par les prévenus.

A la barre jeudi 29 Juin, les prévenus ont reconnu les faits. Dans ses réquisitions, le ministère public a requis un an de prison dont six mois fermes contre les deux agents de la SBEE et un agent agréé. Il a requis par contre 5 ans de prison dont 2 ans fermes contre les deux agents agréés.

- Publicité-

Après les réquisitions du ministère public, les plaidoiries des avocats des accusés, le délibéré a été renvoyé au 6 juillet 2023.