Bénin: des organisateurs de concours « Miss » devant la CRIET ce vendredi

Interpellés le 19 mai dernier et auditionnés par l’Office central de répression de la cybercriminalité (Ocrc), six organisateurs de concours de beauté sont attendus ce vendredi 3 Juin 2022 devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Il s’agit des promoteurs de Miss Intercontinental, Miss Cotonou et Miss tourisme. Ils retournent ce jour devant le Procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Il est reproché entre autres à ces promoteurs de concours de beauté d’avoir collecté des fonds par le biais de vote payant en ligne dans le cadre de ces concours. La police dans cette opération avait saisi environ 6 millions de FCFA.