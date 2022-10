Bénin: des objets saisis par la douane réduits en cendre dans un incendie à Hila-Condji

Au Bénin, un incendie s’est déclenché dans la matinée de ce lundi 17 Octobre 2022 dans les magasins de la douane de Hila-Condji. Le bilan fait état de plusieurs dégâts matériels.

Des objets saisis par la douane partis en fumée, des meubles et matériels de l’UEMOA calcinés. C’est le bilan d’un incendie qui s’est déclenché tôt ce lundi 17 Octobre 2022 dans les magasins de la douane à Hilla-Condji. Alertés, les soldats du feu sont venus à bout de l’incendie, mais plusieurs objets ont déjà subi le diktat du feu.

Selon des informations rapportées par « Les4Vérités » des autorités douanières, l’incendie aurait pour source des dysfonctionnements au niveau des travaux de construction du poste de contrôle juxtaposé à Hilla Condji. D’autres sources évoquent un court-circuit.

Pour rappel, la réception provisoire des postes de contrôle de Hillacondji-Sanveecondji a eu lieu le 21 octobre 2021. D’un coût de plus de 9 milliards de FCA, la construction et l’équipement des postes de contrôle de Hillacondji/Sanveecondji sont réalisés dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et de facilitation du transport sur le corridor Abidjan-Lagos. Le site se situe à cheval entre la frontière du Bénin et du Togo, dans les Communes des villes d’Aného au Togo et de Grand Popo au Bénin.