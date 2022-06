Bénin: des hommes d’église déposés en prison suite au décès de 2 femmes

Interpellés et gardés à vue pendant quelques jours, les deux pasteurs impliqués dans un dossier de décès de deux femmes enceintes ont été déposés en prison après l’audition du procureur de la République.

Le drame est survenu dans l’arrondissement de Onklou dans la Commune de Djougou. Les victimes de ce drame, deux femmes en état de grossesse ont été empêchées de se rendre dans un centre de santé alors que leur état clinique était délicat. Le pasteur de leur église a plutôt préféré l’efficacité de la prière à un traitement médical.

Malheureusement, les deux femmes enceintes qui éprouvaient des malaises ont succombé sur le lieu de culte. Le pasteur et ses collaborateurs ont été ensuite interpellés par la police et gardés à vue. Présentés au procureur de la République ce jeudi 09 Juin 2022, le pasteur de cette église de réveil, son assistant, quatre de ses diacres et un élu local ont été déposés en prison.

Il est reproché à ces hommes d’église d’avoir empêché les deux femmes enceintes de se faire examiner à l’hôpital alors qu’elles présentaient des signes cliniques de malaise. En dehors des hommes d’église, un élu local a été aussi déposé. Il est le mari de l’une des victimes. Il lui est reproché de n’avoir pas conduit à l’hôpital sa femme presque à terme et déjà en contraction.