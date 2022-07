Bénin: des détails sur l’arrestation des responsables de Tiens DS Com

La structure Tiens DS Com a reçu dans ses locaux, la visite de la police républicaine ce weekend à Cotonou, au quartier Agla. Plusieurs employés et responsables de la société ont été interpellés sur place et conduits à la Brigade économique et financière (Bef). Sur cette affaire brûlante, BENIN WEB TV apporte quelques détails.

Selon les informations confiées à BENIN WEB TV par des sources proches du dossier, sur la trentaine de personnes interpellées, douze (12), toutes des responsables administratives de la structure, sont encore gardées à la Bef.

En ce qui concerne le premier responsable de Tiens DS Com Évrard Sossoukpè, des sources confient qu’il était déjà hors du territoire national avant l’intervention de la police. Il n’était donc pas sur les lieux lors des interpellations.

Pour le moment, les accusations portées contre les personnes interpellées ne sont pas encore connues. Il convient toutefois de signaler, que depuis quelques semaines, des dénonciations se multiplient contre la structure. Elle est soupçonnée de mener des activités illégales de collecte publique de fonds.