Bénin: des dépôts de ciment fermés et amendés pour surenchère dans l’Ouémé et le Plateau

Plusieurs tenanciers de dépôts de ciment ont été épinglés ce mercredi 23 Mars 2022 par la direction départementale du commerce et de l’industrie des départements de l’Ouémé et du Plateau. A la faveur d’une opération sur le terrain, cette direction a fermé et amendé une vingtaine de dépôts de ciment pour surenchère.

Le coût du ciment a connu il y a quelques semaines une flambée au niveau des dépôts dans plusieurs départements du pays passant de 75.000 francs à 110.000 francs à certains endroits. Face à cette augmentation injustifiée, la direction du commerce et de l’industrie des départements de l’Ouémé et du Plateau a fait une descente musclée sur le terrain.

Cette opération coup de poing a permis à l’équipe de la direction du commerce et de l’industrie de l’Ouémé-Plateau de fermer une vingtaine de dépôts de ciment. Les tenanciers de ces dépôts ont été amendés pour surenchère. Le directeur départemental du commerce et de l’industrie, Apollinaire Togbadji reconnait que les prix du ciment peuvent varier d’un dépôt à un autre mais passés jusqu’à 110.000 francs cfa n’est pas tolérable, indique-t-il.

« Si le prix à l’usine n’a pas évolué, le coût de vente ne saurait véritablement changer « , a indiqué Apollinaire Togbadji

Cette opération de la direction du commerce et de l’industrie des départements de l’Ouémé et du Plateau a eu lieu le jour même où le gouvernement a pris une série de mesures sociales en conseil des ministres pour réajuster le prix de certains produits de grandes consommations dont le ciment.

Les prix du ciment par département fixés par le gouvernement

Le gouvernement a procédé au réajustement du prix de la tonne de ciment dans les différentes communes du pays. C’est au cour du conseil des ministres de ce mercredi 23 Mars 2022. Ainsi, les prix du ciment au dépôt par département fixés par le gouvernement se présentent comme suit :