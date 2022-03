Bénin: des boutiques de vente d’alcool frelaté mis sous scellées dans le Mono-Couffo

En réaction aux dégâts causés par la consommation de l’alcool frelaté sur la santé des populations, la Direction départementale de l’industrie et du commerce du Mono-Couffo a déclenché depuis ce lundi 21 mars 2022 une opération contre cette vente de liqueur falsifié.

Plusieurs boutiques de vente d’alcool frelaté mis sous scellées dans les départements du Mono et du Couffo. C’est le résultat de l’opération lancée depuis le lundi 21 Mars 2022 par la Direction départementale de l’industrie et du commerce du Mono-Couffo et conduite par Bernard Ehoun, le directeur même de la direction sous tutelle de ministère du commerce et de l’industrie. L’opération vise à préserver la santé des consommateurs.

La vente de l’alcool local communément appelé « Sodabi » de basse qualité et d’autres liqueurs frelatés est devenu un commerce courant dans plusieurs départements au Nord du pays et dans le Mono-Couffo. Pour mettre fin à ce commerce qui constitue un véritable problème de santé publique, la Direction départementale de l’industrie et du commerce du Mono-Couffo a décidé de prendre le taurrau par les cornes.

L’opération d’assainissement du marché enclenchée le lundi dernier porte déjà ses fruits. Assisté d’ une équipe préparée pour le terrain, le Directeur départemental de l’industrie et du commerce du Mono-Couffo, Bernard EHOUN a investi les villes d’Azové, de Kissamey dans la commune d’Aplahoué, et d’autres localités de la commune de Dogbo où des réservoirs et boutiques de l’alcool frelaté ou de qualité douteuse sont mis sous scellés.

Une guerre contre des liqueurs de la mort …

Les produits mis sous scellés aux dires de la direction départementale de l’industrie et du commerce, sont non seulement de qualité douteuse, mais contiennent des éléments nuisibles à la santé des populations. En effet, faisant la course à l’argent facile, certaines personnes fabriquent eux-mêmes leurs liqueurs ou en achètent chez d’autres personnes non agrées.

Ces liqueurs, principalement le sodabi est réalisé par ces commerçants véreux avec l’alcool éthanol destiné à l’usage industriel. Ils le diluent avec de l’eau pour le commercialiser en lieu et place du vrai alcool local appelé sodabi qui est un produit normalement extrait du vin de palme.

La consommation de l’alcool ainsi fabriqué à la base de l’éthanol est nocif pour l’organisme et entraîne des troubles sur la santé du consommateur. Entre autres troubles, la consommation de ces liqueurs provoque des maladies de foie, des crises de tension artérielle pouvant conduire à l’ AVC.