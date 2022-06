Bénin: des armes et munitions obsolètes détruites à la base militaire de Dan

Plus de 1 000 kilogrammes d’armes légères et de petit calibre excédentaires ont été détruites à la base militaire de Dan, dans le Département du Zou. L’opération a été menée le vendredi 10 juin 2022 par les autorités militaires et une équipe de l’ambassade des Etats-Unis près le Bénin.

Pour des raisons de sécurité, le gouvernement béninois a autorisé la destruction des armes et munitions obsolètes répertoriées dans les casernes. Le recensement fait sur la base du décret n°2016-640 du 20 octobre 2016 a révélé que « plus de 10 000 armes démodées encombrent les magasins et près de 400 tonnes de munitions sont devenues obsolètes », a rapporté le quotidien du service public.

Face aux risques de malveillance ou d’agression auxquelles les dépôts d’armes et de munitions sont exposés, les autorités ont estimé que la meilleure solution est de procéder à la destruction des armes recensées. Selon le colonel Gabin Chahounka, représentant de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (Cnlcpal), la destruction de ces armements s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de « la convention de la Cedeao sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes, adoptée par les chefs d’Etat à Abuja, le 14 juin 2006 ».

Selon Keren Gustafson Andrade, représentante de l’ambassade des USA près le Bénin, « la destruction des systèmes portatifs de défense aérienne est particulièrement importante compte tenu de la menace qu’ils représentent lorsqu’ils sont entre de mauvaises mains ».