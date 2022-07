Bénin: des agents d’une structure de collecte publique de fonds gardés à vue à la BEF

Des employés d’une structure de collecte publique de fonds ont été arrêtés ce weekend par des éléments de la police Républicaine et gardés à vue à la Brigade économique et financière (BEF).

La police républicaine a arrêté ce weekend plusieurs agents d’une structure de collecte publique de fonds sise à Agla, un quartier de la ville de Cotonou. Cette structure qui n’a reçu aucune autorisation exerçait son activité dans la plus grande irrégularité malgré les interdictions du gouvernement.

Pour mettre un terme à l’exercice illégal de la collecte de fonds, plusieurs convocations ont été adressées au promoteur de la structure qui n’a jamais daigné répondre à ces convocations. Ce weekend, la brigade économique et financière (BEF) a décidé de faire une descente au niveau de la structure. Plusieurs employés ont été arrêtés et gardés dans les locaux de la BEF.

Selon les informations de Frissons radio, le promoteur de la structure de collecte publique de fonds est actuellement en cavale. Le mode opératoire est semblable à celui utilisé dans le temps par ICC-Services. Un fort taux d’intérêt est promis aux déposants pour les appâter.

Les personnes interpellées et gradées à vue à la brigade économique et financières (BEF) seront présentées les jours à venir au procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).