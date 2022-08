Bénin: des agents de l’ANDF et du service des impôts interpellés par la BEF

Un dossier de rançonnement a rattrapé des agents de l’Agence nationale du domaine et du foncier (Andf) et des inspecteurs des impôts détachés dans ce service.

Suite à une procédure judiciaire relative à des actes de rançonnement et de corruption, des agents de l’Agence nationale du domaine et du foncier (Andf) et des inspecteurs des impôts ont été privés de leur liberté et gardés à vue à la brigade économique et financière (BEF).

Le chef service enregistrement des conventions de l’agence nationale des domaines et du foncier (ABDF), un chauffeur de la structure et des inspecteurs des impôts détachés dans la structure sont des personnes concernées par ce dossier de rançonnement et de corruption. Selon les information de « Le Matinal », les mis en cause ont été interpellés suite à une plainte pour une intervention par l’administration des impôts destinée à dénicher les kiosques installés autour de l’agence.

Suite à ces plaintes, les éléments de la brigade économique et du terrorisme (BEF) ont fait le mercredi 17 Août dernier, leur irruption dans les locaux de l’agence nationale du domaine et des fonciers. Les personnes dénoncées ont été interpellées et gardées à vue. Elles seront présentées les tous prochains jours au procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.