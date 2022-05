Bénin: dernière année de l’examen du BEPC avec les options MC et ML

L’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) est dans sa dernière édition en format classique avec les options Moderne Court (MC) et Moderne Long (ML). Le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle a rappelé cette mesure annoncée depuis octobre 2021.

« A partir de 2023, il n’y aura plus les options MC et ML », a rappelé le ministre Kouaro Yves Chabi. Les candidats au BEPC, session de juin 2022, sont donc les derniers à participer à cet examen scolaire avec les deux options. « Tout simplement parce que, depuis déjà deux ans, tous les apprenants des classes de 4ème ont été obligés de faire Physique, Chimie et Technologie (PCT). Ce qui n’était pas le cas par le passé où c’était optionnel », a déclaré le ministre.

Tous les candidats passeront le BEPC et l’Allemand ou l’Espagnol sera facultatif. Kouaro Yves Chabi

Il faut noter que pour la session de juin 2022, la Direction des examens et concours a enregistré 119 746 candidats répartis dans 211 centres contre 234 centres l’année dernière. On note une baisse d’effectif de 26 213 candidats comparativement à l’année dernière où 145 959 étaient à l’assaut du BEPC.