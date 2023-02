Bénin: « Denis le soumis », un Belge expulsé pour antécédents terroristes

Le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a ordonné l’expulsion immédiate d’un ressortissant belge du territoire béninois. Jean-Louis Denis, surnommé « Denis le soumis » avait été condamné dans son propre pays en 2016 pour recrutement de terroristes.

Jean-Louis Denis doit quitter le Bénin immédiatement. C’est une décision de la Criet qui l’a épinglé à cause de ses antécédents judiciaires en lien avec le terrorisme. Selon RFI, le belge avait été reconnu coupable et condamné pour recrutement de terroristes. Selon le média français, le mis en cause envoyait de jeunes musulmans dans les rangs de combattants djihadistes en Syrie.

Lors de ses auditions à la Criet « Denis le soumis » aurait déclaré qu’il envisageait d’installer au Bénin un grand projet agricole. Une déclaration qu’il ne serait pas arrivé à prouver avec des éléments tangibles. À la base, il avait été arrêté à Tourou, à quelques kilomètres de Parakou pour excès de vitesse.