Benin – Démarrage des travaux de l’UNAFRICA: un ultimatum aux artisans pour libérer les lieux

Le ministre du cadre de vie et du transport chargé du développement durable invite à travers un communiqué radiodiffusé, les occupants de l’ex Centre de Promotion Artisanal (CPA) à libérer les lieux pour rejoindre le nouveau marché des arts construit à Gbégamey.

Les artisans qui continuent d’occuper l’ex centre de promotion artisanal (CPA) disposent jusqu’au jeudi 15 Juin pour libérer les lieux. C’est l’ultimatum qui leur a été donné ce lundi 12 Juin 2023 par le ministre du cadre de vie et des transport chargé du développement durable.

Dans un communiqué radiodifusé, le ministre les invite à rejoindre le site du nouveau marché des arts situé à Gbégamey non loin de la Bourse du travail. Selon le communiqué de l’autorité, le périmètre concerné par cette libération couvre les périmètres de l’ex CPA, le hall des arts loisir et sport et l’UNAFRICA.

« Passé ce délai, tout occupant qui ne s’exécuterait pas perdrait le nouvel espace qui lui est attribué sur le site de Gbégamey et sera expulsé de son ancienne occupation à l’ex CPA« , a précisé le communiqué du ministre.

Sur le périmètre qui sera ainsi libéré, le gouvernement comte ériger une galerie d’art, un village artisanal et un pôle sportif.

Le communiqué de Didier Tonato

