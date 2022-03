Bénin – Délivrance frauduleuse de passeport: le dossier mis en délibéré pour le 7 mars

Les mis en cause dans le dossier « délivrance de passeports béninois à des camerounais » seront fixés sur leur sort le 7 mars 2022. L’audience de ce vendredi 04 mars a été consacrée aux plaidoiries et réquisitions du ministère public.

Dans le dossier « délivrance de passeports béninois à des camerounais », la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) va rendre sa décision le lundi 7 mars prochain. Le dossier a été mis en délibéré ce jour par le juge après l’étape des plaidoiries et des réquisitions.

Le ministère public a requis contre Florent Edgard Agbo, ancien directeur de l’Émigration et l’Immigration (DEI) une peine de 10 ans de prison ferme et une amende de 5 millions francs CFA pour abus de fonction. Sa secrétaire, dame Adjagba, risque quant à elle 10 ans de prison dont 5 ans avec sursis et une amende de 5 millions francs CFA pour abus de fonction. En ce qui concerne les six (06) camerounais bénéficiaires des passeports frauduleux, le ministère public a demandé au juge de les condamner à 10 ans de prison ferme avec une amende de 5 millions francs CFA.

Le chef quartier d’Avotrou, poursuivi pour complicité d’abus de fonction dans le même dossier, risque aussi 10 ans de prison ferme et une amende de 5 millions francs CFA. Après avoir examiné les plaidoiries de la défense et les réquisitions du ministère public, le juge rendra son verdict le lundi prochain.