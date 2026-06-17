Bénin: découverte macabre du corps sans vie d’un trentenaire près d’un bas-fond à Savè

Une vive émotion secoue les habitants du village d’Akon, dans la commune de Savè. Le corps sans vie d’un homme, âgé d’environ trente ans, a été découvert ce mercredi 17 juin 2026 dans des circonstances particulièrement floues à Lohoundjoko, une localité située dans l’arrondissement d’Okpara.

​Selon les informations recueillies par la rédaction du journal Le Potentiel, la triste découverte a été faite à proximité d’un bas-fond d’eau. Le site se trouve à environ deux kilomètres de la Route inter-États (RNIE 26) reliant Savè à Kétou. Dès l’arrivée des premiers témoins, plusieurs détails troublants ont rapidement attiré l’attention : la victime ne portait plus de vêtements et des traces suspectes ont été observées au niveau de sa tête.

​La Police républicaine s’est déployée sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage et ouvrir une enquête. Les premières investigations devront permettre d’identifier la victime, de comprendre les causes exactes de son décès et de retrouver d’éventuels responsables.

Pour le moment, aucune piste n’est officiellement privilégiée par les enquêteurs. Dans le village, l’inquiétude et les interrogations dominent en attendant les conclusions de la police.