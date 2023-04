Bénin: décès de Stanislas Yédomon Kpognon, ex ministre des finances

Stanislas Yédomon Kpognon, ancien ministre des finances du Bénin, est décédé à l’âge de 91 ans le 03 avril 2023. Sa mort a été un choc pour la communauté béninoise, qui a perdu l’un de ses fils les plus éminents. Kpognon a occupé le poste de ministre des finances dans le gouvernement de 12 ministres en 1968 sous le régime de l’ancien président, Émile Derlin Zinsou.

Lors de l’Hommage national à l’ancien président Émile Derlin Zinsou, Stanislas Yédomon Kpognon avait salué « la rigueur dans la gestion des finances publiques » d’Emile Derlin Zinsou dans un message plein d’émotions. Cela témoigne de l’engagement de Kpognon envers une gestion financière rigoureuse, un aspect crucial pour le développement économique et la stabilité du Bénin sous le régime du feu président Emile Derlin Zinsou.

L’héritage de Kpognon en matière de gestion financière ne se limite pas à son temps en tant que ministre des finances. Il a également été impliqué dans d’autres activités économiques dans le pays et a contribué au développement de la finance et de l’économie du Bénin. Sa carrière est marquée par des réalisations notables, telles que l’obtention d’un prêt de la Banque africaine de développement pour le financement du premier plan quinquennal du pays dans les années 70.

- Publicité-

Au-delà de ses réalisations professionnelles, Kpognon était également connu pour son engagement social et sa générosité. Il a consacré une grande partie de sa vie à aider les plus démunis et à améliorer leur condition de vie.

Les obsèques de Stanislas Yédomon Kpognon sont prévues pour le 22 avril prochain. Sa mort est une grande perte pour le Bénin, mais son héritage durable se poursuivra dans les réalisations économiques et sociales du pays.